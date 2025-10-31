Auxilia Protección Civil a 2 búhos heridos y un gato en Escobedo

Un gato quedó atrapado en las ramas de un árbol de cinco metros de altura. Un búho estaba al interior de un domicilio y un segundo búho tenía una ala lesionada

En tan solo dos horas y en tres casos diferentes, los brigadistas del municipio de Escobedo realizaron un total de tres rescates animales.

En primera instancia auxiliaron a un gato atrapado en las ramas de un árbol de cinco metros de altura, en Villa Castilla, colonia Nexus Platino. El felino quedo atorado en el follaje por lo que fue rescatado y entregado a su dueña.

Minutos más tarde los brigadistas recibieron el reporte de un búho al interior de un domicilio de la calle Roma, en la Colonia Valles de San Francisco. Los paramédicos le detectaron una lesión en un ala y lo pusieron bajo su resguardo.

Y al momento en que se dirigían a su base, recibieron el reporte de otro búho en Avenida de Las Verduras, en la Colonia Fernando Amilpa.

El ave también tenía una lesión en un ala, por lo cual los dos ejemplares lesionados quedaron a disposición de Protección Civil de Escobedo.

Más tarde se dio conocimiento a Parques y Vida Silvestre para que les dieran atención médica a los dos búhos.