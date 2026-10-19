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Auxilia Policía de Monterrey a un hombre con baja oxigenación

Por: Paola Treviño

18 Octubre 2026, 16:57

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Elementos de la Unidad de Auxilio Inmediato brindaron apoyo a un hombre de 57 años en un domicilio del centro de la ciudad.

Auxilia Policía de Monterrey a un hombre con baja oxigenación

Un hombre de 57 años recibió atención prehospitalaria por parte de elementos de la Policía de Monterrey, luego de presentar un nivel bajo de oxigenación en la sangre al interior de su domicilio.

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Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Tapia y J. G. Leal, en el centro de la ciudad, luego de que un vecino solicitara el apoyo de los cuerpos de emergencia.

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Al llegar al lugar, oficiales de la Unidad de Auxilio Inmediato encontraron al hombre acostado en su cama y con problemas de salud.

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Tras revisarlo, los elementos reportaron que presentaba un nivel de oxigenación del 21 por ciento, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia para trasladarlo a un hospital de la localidad.

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