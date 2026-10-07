Auxilia Policía de Monterrey a mujer en el Puente Verde

Gracias a un reporte a través de un tótem de seguridad, policías de Monterrey auxilian y ponen a salvo a mujer que se encontraba en el barandal del Puente Verde

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La movilización ocurrió alrededor de las 21:40 horas de la noche del lunes, en el cruce de la avenida Morones Prieto y la calle Betty Leal, en la colonia Buenos Aires.

Fue gracias a que dos jóvenes utilizaron un tótem de seguridad conectado al C4 para solicitar ayuda. A través de las cámaras de videovigilancia, el personal del centro de monitoreo observó a una mujer de 27 años sentada sobre el barandal de cristal del puente, por lo que envió a los oficiales al lugar.

Al llegar, los policías comenzaron a dialogar con la joven para convencerla de alejarse del barandal. Después de varios minutos, lograron que bajara y la acompañaron hasta una de las bancas del puente, donde quedó a salvo.

Elementos de Protección Civil de Monterrey también acudieron para valorarla y determinaron que se encontraba en buenas condiciones físicas, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

La mujer contó a los oficiales que había pasado el día en el Parque Fundidora y posteriormente caminó hasta el Puente Verde. También les mencionó que enfrenta ansiedad y depresión.

La Policía de Monterrey destacó que la participación de los ciudadanos fue clave para alertar oportunamente a las autoridades y permitir que los oficiales intervinieran.