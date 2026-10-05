Auxilia Fuerza Civil a traileros varados por lluvias en Sabinas

Elementos de fuerza civil brindaron agua y alimentos a operadores atrapados durante tres días en una brecha del municipio.

Tras estar tres días varados por las lluvias, elementos de Fuerza Civil auxiliaron a tres operadores de tráiler en una brecha del municipio de Sabinas.

El apoyo ocurrió durante los recorridos de vigilancia que realizan las Divisiones Aérea y Territorial de la corporación para supervisar las zonas afectadas por las precipitaciones.

Desde el aire, los elementos detectaron a los conductores de carga pesada detenidos sobre la brecha La Joya-Paso del Álamo, por lo que se aproximaron para verificar su estado.

Los operadores explicaron que llevaban tres días en el sitio, a la espera de que mejoraran las condiciones climatológicas y del terreno para poder continuar con su recorrido.

Los oficiales les proporcionaron agua y alimentos. Los tres hombres se encontraban a salvo y en buenas condiciones de salud al interior de sus unidades.

Los traileros permanecerán en el lugar hasta recibir indicaciones de sus empresas y hasta que las condiciones del suelo permitan reanudar su trayecto de manera segura.