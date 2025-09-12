Autos con placas de discapacidad no pagarán parquímetro en MTY

Monterrey aprobó un subsidio del 100% en el uso de vía pública como estacionamiento para vehículos con placas de discapacidad vigentes

El ayuntamiento de Monterrey aprobó por unanimidad la implementación de un subsidio del 100% en el uso de la vía pública como estacionamiento para los propietarios de vehículos con placas de discapacidad vigentes.

Esta medida exenta del pago en el nuevo sistema de pago de parquímetros, RegioParking a través de la app Kigo, a los usuarios de autos que cuenten con la matrícula especial y que cumplan con los requisitos de tener la documentación del vehículo en regla y debidamente registrada ante la autoridad competente.

Adicionalmente, se autorizó un subsidio de hasta el 100% para los ciudadanos que requieran exámenes médicos, de pericia y de verificación de datos para el trámite de obtención de su licencia de manejo.

En otro punto de la sesión, los síndicos y regidores votaron a favor de que el Primer Informe del Gobierno Municipal se lleve a cabo el 30 de septiembre en el Centro de Convenciones de Pabellón M.

Este evento conmemorará el primer año de la tercera administración a cargo del alcalde Adrián de la Garza.

Finalmente, se acordó destinar $98.9 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Municipal (FONDEMUN) para la construcción y rehabilitación de 11 plazas y la instalación de una techumbre en una de ellas en la zona sur de Monterrey