Autos chinos tardan meses; ropa llega en semanas

Propietarios de autos chinos en Nuevo León batallan por la larga espera en piezas y el mercado de ropa asiática tiene cortos tiempos de envío, incluso hasta menos de dos semanas.

Y es que plataformas digitales que comercializan prendas en diferentes partes del mundo, al menos en México tiene un tiempo de entrega estimado en 11 días hábiles.

Lo que evidencia un problema contundente con los encargos de piezas para vehículos de marcas chinas, siendo que, en comparación con los envíos de ropa, estas se tardan un 90% más.

Ya que en promedio las autopartes provenientes del continente asiático obligan a los propietarios a sacar de circulación su coche ocho meses y las tiendas digitales tienen un promedio de espera de dos semanas.

Info 7 realizó un ejercicio en dos plataformas de venta de artículos asiáticos, específicamente de China, se trata de Temu y Shein, en ambas plataformas los tiempos de envío fueron variables.

En la primera se encontraron dos tiempos distintos, si se trataba de un envío nacional que se tarda alrededor de una semana; es decir, que el producto se encuentra en almacenes dentro del país

Mientras que la segunda opción es un envío que se tiene que realizar por medio de un embarque marítimo y puede llegar a tardar desde un mes a mes y medio, en cuanto a Shein los pedidos llegan entre una a dos semanas.

Esta situación ha provocado que los propietarios de carros de marcas chinas busquen a un tercero que, si tenga la pieza en venta, ahí es donde entran los negocios de autopartes de colisión.

Nicolás Olmos, encargado de un establecimiento de refacciones en la calle Pablo A. de la Garza explicó que ante la falta de existencia de piezas en las agencias se han encargado de recuperar piezas de autos chocados de yunques para cubrir la necesidad de los clientes.

“Lo que me han comentado muchos clientes, ahorita las piezas de las agencias, vaya de las marcas asiáticas, chinas están en Back Order, que pues vaya no tienen piezas en ese momento en la agencia y son sobre pedidos. “Normalmente lo que hacen muchos clientes o hacemos nosotros, pues es cualquier carro chocado se va a un yunque pues a desarmar tal cual, y pues ahí vamos pescando pieza por pieza que vayamos ocupando”, señaló Olmos.

Asimismo, comentó que la escasez de piezas chinas también limita el catalogo que él vende, siendo que hasta el momento solo maneja marcas como MG, JAC, BYD y Chirey.

También confirmó que los clientes de carros chinos tienen retrasos en la entrega de piezas que pueden variar en los tiempos de entrega de hasta un año entero, para poder darle una solución a algunos carros que se quedan parados.