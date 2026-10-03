Autoridades regias apoyan a ciudadanos ante las fuertes lluvias

Las autoridades municipales mantienen el operativo por las lluvias para brindar apoyo a los ciudadanos y que puedan llegar sin problemas a su destino.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante la noche madrugada, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey brindaron diversos apoyos por las lluvias registradas, en diferentes sectores de la ciudad.

Desde rescatar a personas del interior de vehículos, apoyar a automovilistas que se quedaron varados y a otros que auxiliaron en puntos de encharcamientos, es como se atendieron auxilios a la ciudadanía.

Con oficiales de Policía, Tránsito y Protección Civil, así como la labor de las áreas de monitoreo y central de radio del C4, es como se mantiene el operativo por las lluvias que siguen en la ciudad.

En la Colonia Laderas del Mirador elementos de Protección Civil rescataron de un vehículo ecotaxi al chofer y al pasajero, realizando maniobras para ponerlos a salvo.

En las calles Doctor Coss y Zuazua se dio apoyo a un automovilistas que se quedaron varado ante el acumulamiento de agua en la zona, a la altura de Juan Ignacio Ramón.

En la zona de Ruiz Cortines y Bernardo Reyes también hubo vehículos varados y se brindó auxilio a los conductores, así como en Gonzalitos y Lincoln, entre otros puntos.

Las autoridades municipales mantienen el operativo por las lluvias para brindar apoyo a los ciudadanos y que puedan llegar sin problemas a su destino.