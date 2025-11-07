Autoridades realizan cateo por narcomenudeo en la colonia CROC

Según el testimonio de algunos testigos, la vivienda se encuentra deshabitada, pero en ocasiones llega un señor y comienzan a llegar grupos de personas

Autoridades federales iniciaron un cateo en una vivienda de la colonia CROC, al norte de Monterrey, por actividades presuntamente ligadas al narcomenudeo.

En convoy, esta tarde llegaron elementos del Ejército Mexicano, de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Fuerza Civil a un domicilio de la calle Lucha de Clases.

La casa, a un lado de la marcada con el número 1524, presuntamente está deshabitada, pero según lo que comentaron los colonos, sería punto de reunión de vendedores y consumidores.

Vecinos advirtieron que incluso han escuchado que en el interior han ocurrido detonaciones de armas de fuego.

Afuera, en la banqueta, hay una montón de pedacería de madera, que quizá fue depositada ahí por los presuntos narcomenudistas para despistar.

Este cateo, que encabeza la autoridad federal, es simultáneo a otro que presuntamente por el mismo delito de venta de drogas se hizo en la colonia Independencia, al sur de la ciudad.