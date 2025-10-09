Autoridades llevan a cabo tres cateos simultáneos en Monterrey

Un importante despliegue policiaco se registra en diversas zonas del municipio de Monterrey y están relacionados con investigaciones por narcomenudeo.

Un importante despliegue policiaco se registra en diversas zonas del municipio de Monterrey en donde se llevan a cabo tres cateos simultáneos.

Uno de los cateos se lleva a cabo en un domicilio de la calle Gambia en la esquina de las calles Zaire y Maire en la colonia Laderas del Mirador. El segundo se registra en un domicilio marcado con el número 604 de la calle Nuevo León de la colonia Independencia y el último cateo se lleva a cabo en la calle Américo R. Salazar frente al número 827 de la colonia América II.

Hasta el momento se desconoce si hay personas detenidas o la incautación de drogas o armas.