Autoridades investigan robo millonario en la Niño Artillero

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este robo

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que la Fiscalía ya investiga el robo de maquinaria ocurrido en una empresa ubicada en la colonia Niño Artillero, en el municipio de Monterrey.

El funcionario detalló que el hecho fue detectado cuando los trabajadores arribaron al negocio y encontraron la cortina del establecimiento abierta, por lo que de inmediato se avisó a las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el monto de lo robado asciende aproximadamente a un millón y medio de pesos.

Flores Saldívar explicó que, aunque no precisó si se realizó un cateo como tal, se están llevando a cabo diversas técnicas de investigación para la obtención de datos de prueba que permitan identificar a los responsables y determinar su posible participación en el delito.

Asimismo, señaló que se recopilarán las denuncias correspondientes, ya que el negocio presuntamente ha sido víctima de robos en ocasiones anteriores, aunque aclaró que hasta el momento no se han cotejado otros casos similares.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este robo que representa una afectación significativa para la empresa afectada.