Autoridades investigan la muerte de un hombre en Dr. Arroyo

Según testigos, varias personas se encontraban reunidas y tomando cerveza cuando de manera repentina un hombre se cayí y se golpeó en su cabeza

Autoridades Ministeriales investigan la muerte de un hombre al sur del estado en Dr. Arroyo, cuando según se golpeó la cabeza, autoridades esperan autopsia de ley.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades señalaron que los hechos se registraron en el ejido Mesa de Berrones ubicados sobre la carretera de Doctor Arroyo rumbo a Galeana antes del tramo conocido como Acuña.

Señalaron de acuerdo a testigos que varias personas se encontraban reunidas y tomando cerveza cuando de manera repentina un hombre se cayó, se golpeó en su cabeza y ya no volvió a reaccionar.

Los cuerpos de respuesta inmediata y paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios sin embargo ya no contaba con signos de vida.

De manera preliminar señalaron que las autoridades de la fiscalía esperarán las causas del fallecimiento del hombre, a reserva de ley.

Las autoridades se reservaron los datos generales de la persona quien falleció.

El cuerpo fue trasladado anfiteatro para la autopsia de ley correspondiente.