Autoridades investigan homicidio de hombre en plaza de Escobedo

Según versiones de testigos, Ángel Trejo Martínez había salido de su domicilio minutos antes a bordo de una cuatrimoto, para dirigirse al negocio de su hermano.

Autoridades investigan la muerte de un hombre luego de que su cuerpo fuera localizado en una plaza pública del municipio de Escobedo, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

La víctima fue identificada como Ángel Trejo Martínez, de 55 años de edad, quien presentaba al menos un impacto de arma de fuego, de acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades en el lugar.

Los hechos se registraron en la colonia 19 de Julio, específicamente en el cruce de la calle 10 de Junio y calle Linares, donde vecinos realizaron el reporte tras observar al hombre inconsciente en el área pública.

Según versiones de testigos, Ángel Trejo Martínez había salido de su domicilio minutos antes a bordo de una cuatrimoto, con la intención de dirigirse al negocio de su hermano.

Sin embargo, poco después fue encontrado sin vida en la plaza.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Escobedo, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena del crimen.

Posteriormente arribaron agentes ministeriales, quienes iniciaron con las primeras indagatorias y recabaron testimonios de vecinos para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Más tarde se esperaba la llegada de peritos en criminalística, quienes se encargarían de levantar indicios balísticos y demás evidencias que permitan esclarecer la mecánica de los hechos.

Finalmente, el cuerpo de la víctima sería trasladado por personal del Servicio Médico Forense para la realización de la autopsia de ley, con el fin de determinar con precisión la causa de muerte.