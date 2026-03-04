Autoridades catean domicilios en varias colonias de García

Todas estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en combatir delitos contra la salud y desarticular posibles puntos de distribución de droga

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) desplegó una serie de cateos simultáneos en distintos puntos del municipio de García, como parte de un operativo enfocado en la búsqueda de narcóticos, armas de fuego y personas presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas.

Uno de los primeros despliegues se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Portal de Santiago, en la colonia Portal de Lincoln, hasta donde arribaron elementos de la corporación ministerial. Tras ingresar al inmueble y realizar la inspección correspondiente, las autoridades informaron que no se obtuvieron resultados positivos en ese punto.

Después de varios minutos, los agentes se retiraron del lugar y se desplazaron hacia la parte baja de la misma calle para continuar con las diligencias.

Operativos en varias colonias

De manera paralela, la AEI llevó a cabo cateos en otros sectores del municipio. Se reportaron intervenciones en viviendas de las colonias Ampliación Los Nogales, Valle de las Grutas y Valle de Lincoln, donde también se realizaron inspecciones como parte del mismo dispositivo.

Asimismo, se ejecutaron dos cateos adicionales en la colonia Hacienda Renacimiento y otros dos en el sector Aura Residencial, en Real Lincoln.

En la colonia Héroes de Capellanía, las autoridades revisan al menos dos domicilios más, ampliando así el radio de acción en este operativo coordinado.

Búsqueda de drogas, armas y sospechosos

De acuerdo con información preliminar, todas estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en combatir delitos contra la salud y desarticular posibles puntos de distribución de droga en este sector de García.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si en los demás cateos se obtuvieron aseguramientos o detenciones, aunque el despliegue se mantiene activo en la zona.