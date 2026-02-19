Autoridades catean casa en la colonia Niño Artillero

Tras resguardar el cruce, los detectives ingresaron a una vivienda de material, pintada en color azul, donde comenzaron las diligencias correspondientes.

Muy cerca del punto donde delincuentes se apoderaron de maquinaria valuada en dos millones de pesos, agentes ministeriales realizaron un cateo en un domicilio como parte de las investigaciones en curso.

Elementos ministeriales y personal de Servicios Periciales arribaron a la calle Luis Moreno y la privada Francisco Lagos de Cházaro, en la colonia Niño Artillero.

Detienen a sospechoso durante operativo

De manera extraoficial trascendió que durante el despliegue fue detenido un sospechoso, y que a partir de las investigaciones se localizaron indicios relevantes en el inmueble intervenido.

La calle privada fue cerrada a la circulación vehicular y peatonal debido a la presencia de unidades estatales que participaron en el operativo.

Operativo ligado a robo millonario en empresa

Presuntamente, la intervención está relacionada con las pesquisas por el robo cometido en una empresa ubicada sobre la calle Narciso Mendoza, en la misma colonia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la posible participación de más personas en el caso.