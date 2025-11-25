Autoridades acuden a riña con detonaciones y piedras en Fome 113

Al lugar arribaron elementos de Fuerza Civil, quienes detuvieron a varios presuntos implicados, aunque hasta el momento no se ha precisado cuántos.

Elementos de seguridad se movilizaron hacia la colonia Fomerrey 113, en Monterrey, tras recibirse el reporte de una camioneta atacada a balazos y de un vehículo que había sido dañado con piedras.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Escofina y Muserola, donde, según testimonios de vecinos, todo se originó por una riña entre un grupo numeroso de personas que se encontraban en la zona.

Durante la confrontación se registraron detonaciones de arma de fuego contra una camioneta y, posteriormente, otro automóvil estacionado fue atacado con piedras.

Al lugar arribaron elementos de Fuerza Civil, quienes detuvieron a varios presuntos implicados, aunque hasta el momento no se ha precisado cuántos.

Las autoridades también localizaron varios casquillos percutidos esparcidos sobre la vía pública, por lo que el área fue acordonada.

Agentes ministeriales y personal de servicios periciales realizaron la recolección de indicios para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta ahora no se ha informado si el enfrentamiento dejó personas lesionadas.