Autopsia revela causa de muerte de bebé en Apodaca

Familiares del menor utilizaron redes sociales para despedirse del bebé y expresar el dolor que atraviesan tras el fallecimiento.

La muerte de un bebé de apenas un mes de nacido, registrada en el municipio de Apodaca, continúa bajo investigación luego de que la autopsia practicada al menor determinara que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de mayo en un domicilio ubicado en la colonia Las Margaritas, séptimo sector, donde inicialmente se reportó que el pequeño habría caído accidentalmente de los brazos de su padre, un adolescente de 16 años.

Tras el reporte, cuerpos de auxilio acudieron al domicilio para intentar brindarle atención médica al menor; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

El fiscal general Javier Flores informó previamente que, de acuerdo con las primeras diligencias, el menor presuntamente cayó cuando su padre intentaba colocarlo en su cuna.

Luego de los hechos, el adolescente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, donde rindió su declaración ante las autoridades correspondientes.

Posteriormente quedó en libertad mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con la muerte del menor.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias y trasladó el cuerpo para practicarle la autopsia de ley.

El dictamen forense confirmó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico, resultado que ahora forma parte de las indagatorias encabezadas por las autoridades estatales.

Familia se despide del bebé en redes sociales

En medio de la investigación, familiares del menor utilizaron redes sociales para despedirse del bebé y expresar el dolor que atraviesan tras el fallecimiento.

Quien sería la abuela del pequeño compartió un mensaje dedicado al menor, reflejando el impacto que el caso ha provocado dentro de la familia.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.