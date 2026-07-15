Autopsia confirma que Mónica murió por asfixia por sofocación

Las autoridades lograron la detención de Servando “N”, quien es señalado como el presunto responsable de la muerte de Mónica

La autopsia practicada al cuerpo de Mónica Briseth Macías Vallejo confirmó que la causa de su muerte fue asfixia por sofocación, informó una fuente cercana a las investigaciones.

Mónica fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Dalia, en la colonia Arboleda Primer Sector, en el municipio de Apodaca, luego de que sus familiares lograran ubicar el inmueble mediante la geolocalización de uno de sus dispositivos electrónicos y solicitaran el apoyo de las autoridades para ingresar.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía y de la Agencia Estatal de Investigaciones localizaron el cuerpo de la mujer sin signos vitales, por lo que el inmueble fue acordonado mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaba el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias.

Como parte de las investigaciones, las autoridades lograron la detención de Servando “N”, quien es señalado como el presunto responsable de los hechos y actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El resultado de la necropsia, que establece como causa de muerte la asfixia por sofocación, será integrado a la carpeta de investigación para fortalecer las indagatorias y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las investigaciones para esclarecer completamente el caso y proceder conforme a derecho contra el presunto responsable.