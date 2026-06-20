Automovilista provoca choque múltiple tras salir de hotel

Tras el primer choque, el automóvil cruzó el camellón central, se estrelló contra un árbol y terminó en los carriles del sentido oriente,

Un conductor provocó un choque múltiple la mañana de este viernes, luego de salir a exceso de velocidad por la rampa de un hotel, en el municipio de San Pedro.

El hecho se registró sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Residencial San Agustín, primer sector, donde el vehículo involucrado intentó incorporarse a la vialidad.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de un automóvil blanco, tipo MG, buscaba incorporarse a la avenida Lázaro Cárdenas en sentido poniente desde la salida de la rampa del hotel; sin embargo, lo hizo a exceso de velocidad, lo que provocó que se impactara contra otros dos vehículos.

Tras el primer choque, el automóvil cruzó el camellón central, se estrelló contra un árbol y terminó en los carriles del sentido oriente, donde ocasionó un nuevo impacto.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito de San Pedro, quienes se hicieron cargo de la situación, realizaron el deslinde de responsabilidades y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar los vehículos involucrados.

El percance generó un fuerte congestionamiento vial en ambos sentidos de la avenida, debido al cierre parcial de varios carriles mientras se llevaban a cabo las labores correspondientes.