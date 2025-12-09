Automovilista choca contra muro en Escobedo y huye

Cuerpos de auxilio arribaron al sitio para descubrir que el vehículo se encontraba vacío. Autoridades investigan si el conductor se estaba en estado de ebriedad

Un automovilista desató un fuerte operativo de auxilio tras chocar contra un muro de contención y abandonar su vehículo en la carretera a Monclova, a la altura del anillo periférico, dentro del sector correspondiente a la colonia Andrés Caballero, en el municipio de Escobedo.

El percance ocurrió cerca de las 23:30 horas, cuando el conductor de un Chevrolet Onix circulaba de norte a sur cuando presuntamente perdió el control debido al exceso de velocidad y terminó por estrellarse contra los muros que dividen la vía. El impacto dejó daños significativos en la parte frontal del vehículo.

Cuando los cuerpos de auxilio arribaron al sitio, encontraron la unidad vacía. El automovilista había huido tras el choque, dejando atrás el automóvil.

Personal de Línea de Vida y Rescate aseguró la zona y verificó que no existieran riesgos adicionales, mientras que la unidad fue retirada horas más tarde para liberar la circulación.

Las autoridades continúan con las indagatorias para identificar al conductor y determinar si el consumo de alcohol fue un factor en el accidente.