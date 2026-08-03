Automovilista choca contra dos vehículos en Monterrey

Un conductor presuntamente intoxicado impactó dos vehículos estacionados, quedó videograbado sobre la avenida Fidel Velázquez en Monterrey

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El momento en que un automovilista choca a dos vehículos estacionados, por presuntamente dormitar tras manejar bajo los efectos de alguna sustancia, quedó videograbado sobre la avenida Fidel Velázquez en Monterrey.

Las imágenes muestran como a exceso de velocidad el conductor atraviesa cuatro carriles de la circulación hasta impactarse contra un par de unidades detenidas frente a un negocio.

El responsable conducía un MG con placas del estado de Coahuila y, según trascendió, llevaba bebidas alcohólicas y latas vacías.

Su acompañante, un mujer de 35 años, resultó con múltiples golpes que requirieron que fuera trasladada por la Cruz Roja hasta el Hospital Universitario.

De forma extraoficial se dijo que el automovilista, quien terminó ileso, llevaba un par de días sin dormir y que se presumía se encontraba intoxicado.

Al perder el control del volante se estampó contra un Geely blanco cuyo conductor se detuvo para tomar agua.

El afectado presentó golpes menores en brazos y piernas que no ameritaron traslado médico de emergencia.

Por el impacto el Geely salió proyectado aproximadamente tres metros de distancia hacía un taxi Tsuru.

El trabajador del volante no se encontraba a bordo de su unidad al momento del accidente, por lo que solo sufrió los daños materiales.

Fue a la altura del cruce Ixtlán, en la colonia Nueva Morelos, donde ocurrió el percance minutos después del mediodía del domingo.

Al sitio arribaron elementos de Tránsito municipal para iniciar el proceso de deslinde de responsabilidades.