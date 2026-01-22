Automóvil recibe fuerte impacto de tren, en San Nicolás

El tren impactó a un vehículo particular, en la avenida Universidad y la Vía a Tampico, a la altura de la colonia Chapultepec, en el municipio de San Nicolás.
Unidades de Protección Civil Nuevo León y de San Nicolás, además de una unidad de Bomberos de ese municipio, prestaron el auxilio durante el mediodía de este miércoles en este choque, donde resultó afectado un camión repartidor de la Compañía General de Víveres.
Por fortuna, no hubo lesionados, ni se obstruyó la vialidad.
Los riesgos quedaron descartados.