Autobús embiste a automóvil en la avenida Colón

Al dar vuelta desde los carriles laterales, un chofer embistió con el autobús que conducía un automóvil en el centro de Monterrey.

El percance ocurrió a las cinco de la mañana en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y Pino Suárez.

Se reveló que el choque sobrevino cuando la pesada unidad circulaba por los carriles laterales de esa arteria.

Pero al intentar incorporarse hacia los principales, embistió en el lado derecho un automóvil donde viajaba una pareja.

El fuerte impacto hizo que el auto diera un giro completo y quedara con el frente en sentido contrario.

Durante más de media hora el auto quedó varado sobre el pavimento hasta que al lugar llegó un oficial de movilidad

La pesada unidad se detuvo a más de 50 metros, pero sobre los carriles de norte a sur de la avenida Pino Suárez.