Auto termina dentro de negocio tras perder control en San Pedro

Una mujer de 51 años resultó lesionada, luego de ser embestida por un auto cuyo conductor perdió el control de la unidad, que terminó dentro de una farmacia

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Un hombre identificado como Enrique de 93 años terminó con su vehículo dentro de una farmacia luego de, presuntamente, pisar el acelerador en lugar del freno cuando se encontraba estacionado frente a una farmacia.

El accidente ocurrió en el cruce de Río Amazonas y avenida Gómez Morín, en la colonia Del Valle, donde el automóvil terminó ingresando al establecimiento comercial.

Dentro de la farmacia se encontraba una mujer de 51 años realizando compras, quien resultó lesionada luego de ser alcanzada por el vehículo. La mujer presentó únicamente algunas cortadas y fue reportada como estable.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mujer y posteriormente la trasladaron a un hospital para continuar con su valoración médica.

El conductor, de 93 años, viajaba acompañado de una cuidadora, quien resultó ilesa tras el accidente. El hombre también fue atendido por paramédicos de una ambulancia privada, quienes detectaron lesiones leves a consecuencia del golpe en el cuello; le colocaron un collarín y posteriormente fue trasladado a un hospital privado para recibir atención médica.

Elementos de la Policía de San Pedro y Protección Civil acudieron al sitio para atender el accidente y realizar las labores correspondientes.

Por fortuna, el hecho no dejó personas con lesiones de gravedad, sin embargo, el vehículo permaneció dentro del establecimiento, dejando daños materiales en la farmacia tras el impacto.