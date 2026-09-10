Auto se estrella contra mueblería en San Nicolás

Tras el impacto, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para descartar riesgos y verificar las condiciones de los involucrados.

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Un automóvil terminó incrustado contra la fachada de una mueblería durante la madrugada de este miércoles, en el Centro de San Nicolás de los Garza.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:10 horas, en el cruce de Universidad y Bernardo Reyes, donde un Volkswagen Jetta blanco, se salió del camino y terminó impactándose contra el establecimiento Elizondo.

El vehículo golpeó directamente la fachada y una ventana de cristal del negocio, ocasionando daños materiales.

Tras el impacto, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para descartar riesgos y verificar las condiciones de los involucrados.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

El conductor fue trasladado a las instalaciones de Tránsito Municipal, donde se determinarían las circunstancias en las que ocurrió el percance.

Personal de Movilidad de San Nicolás quedó a cargo de la situación, mientras una grúa realizó las maniobras correspondientes para retirar el vehículo del lugar.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente.