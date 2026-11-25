De acuerdo con testigos, al aproximarse a un tope, el automovilista habría perdido el control del volante y se estrelló contra los tubos metálicos de contención

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Un automóvil Mercedes-Benz terminó completamente destrozado y volcado sobre el camellón central, luego de estrellarse contra varios tubos de contención y dar múltiples volteretas cuando circulaba por la avenida Madero, en el centro de Monterrey.

El percance ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada sobre la avenida Madero, metros antes del cruce con Cuauhtémoc, donde Herminio, de 32 años, presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

De acuerdo con testigos, al aproximarse a un tope, el automovilista habría perdido el control del volante y se estrelló contra los tubos metálicos de contención, derribando al menos cinco de estas estructuras.

Tras el impacto, el Mercedes-Benz comenzó a dar varias volteretas e incluso salió proyectado por el aire, hasta terminar volcado sobre el camellón central, con las cuatro ruedas hacia arriba.

La fuerza del choque dejó el automóvil prácticamente destrozado, con severos daños en la carrocería y diversas piezas esparcidas por los carriles de ambas avenidas, mientras que los fragmentos de las estructuras metálicas quedaron dispersos en el sitio.

Pese a la magnitud del accidente y a las condiciones en las que terminó su vehículo, Herminio logró salir por sus propios medios, recogió algunas de sus pertenencias y fue revisado por elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron que no presentaba lesiones.

Testigos señalaron que presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, situación que no fue confirmada por las autoridades.

Al sitio también acudieron elementos de Tránsito de Monterrey para tomar conocimiento del accidente.