Auto le cae encima a motociclista en Montemorelos

Un auto le cayó encima a un motociclista y lo arrastró en un choque registrado durante las primeras horas de la madrugada en Montemorelos, atrapan a conductor de vehículo para evitar que escapara.
El accidente vial se registró por Avenida Cementerio conexión con Avenida Fidel Velázquez frente a caseta de vigilancia.
Fueron dos los vehículos participantes en el accidente, uno de ellos era un auto Impala con placas del estado de Texas y una motocicleta, este último, el conductor un jóven que al momento del choque, quedo bajo del auto y fue arrastrado varios metros.
Al momento de registrarse el choque, los testigos entre varios levantaron el auto y sacaron al jóven porque estaba atrapado parte de su cuerpo bajo el auto.
De inmediato atraparon al conductor del vehículo y lo entregaron a la policía para evitar escapara.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y lo trasladaron en la ambulancia de emergencias médicas a un hospital por las lesiones que presentaba.
Elementos del departamento de vialidad y tránsito recabaron datos del choque para deslindar la responsabilidad correspondiente.