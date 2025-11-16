Auto le cae encima a motociclista en Montemorelos

Testigos levantaron el vehículo con placas de Texas para sacar al joven, quien se encontraba atrapado tras protagonizar un choque

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un auto le cayó encima a un motociclista y lo arrastró en un choque registrado durante las primeras horas de la madrugada en Montemorelos, atrapan a conductor de vehículo para evitar que escapara.

El accidente vial se registró por Avenida Cementerio conexión con Avenida Fidel Velázquez frente a caseta de vigilancia.

Fueron dos los vehículos participantes en el accidente, uno de ellos era un auto Impala con placas del estado de Texas y una motocicleta, este último, el conductor un jóven que al momento del choque, quedo bajo del auto y fue arrastrado varios metros.

Al momento de registrarse el choque, los testigos entre varios levantaron el auto y sacaron al jóven porque estaba atrapado parte de su cuerpo bajo el auto.

De inmediato atraparon al conductor del vehículo y lo entregaron a la policía para evitar escapara.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y lo trasladaron en la ambulancia de emergencias médicas a un hospital por las lesiones que presentaba.

Elementos del departamento de vialidad y tránsito recabaron datos del choque para deslindar la responsabilidad correspondiente.