VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Auto choca contra poste y bloquea carriles en Morones Prieto

Por: Esmeralda Valdez

25 Abril 2026, 11:56

Compartir
WhatsApp

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para atender el reporte y brindar apoyo a las labores de vialidad.

Un accidente vial registrado la mañana de este sábado generó movilización de cuerpos de auxilio en el municipio de San Pedro Garza García.

El percance ocurrió sobre la avenida Morones Prieto y Santa Bárbara, en la colonia Del Valle, donde un vehículo tipo sedán se impactó contra un poste de señalización, quedando obstruidos ambos carriles con dirección hacia el poniente.

Además, localizaron un pequeño derrame sobre la carpeta asfáltica, por lo que aplicaron material absorbente para eliminar riesgos a los automovilistas.

Autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

Comentarios