Auto choca contra poste y bloquea carriles en Morones Prieto

Un accidente vial registrado la mañana de este sábado generó movilización de cuerpos de auxilio en el municipio de San Pedro Garza García.
El percance ocurrió sobre la avenida Morones Prieto y Santa Bárbara, en la colonia Del Valle, donde un vehículo tipo sedán se impactó contra un poste de señalización, quedando obstruidos ambos carriles con dirección hacia el poniente.
Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para atender el reporte y brindar apoyo a las labores de vialidad.
Además, localizaron un pequeño derrame sobre la carpeta asfáltica, por lo que aplicaron material absorbente para eliminar riesgos a los automovilistas.
Autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.