Auto choca contra barda de casa de retiro en Monterrey

El conductor por aplicación protagónico el accidente en la colonia Nuevas Colonias, dejo como saldo a tres pasajeros lesionados.

Un conductor de aplicación protagonizó un aparatoso accidente vial durante la madrugada de este jueves, luego de estrellarse contra una casa de retiro en la colonia Nuevas Colonias, en Monterrey, dejando como saldo tres pasajeros lesionados.

El percance fue reportado alrededor de las 04:09 horas sobre la avenida Venustiano Carranza Sur, en su cruce con la calle Castelar.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, de origen haitiano, presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando, aparentemente por desconocimiento de la vialidad, perdió el control de la unidad.

El automóvil primero impactó varios tubos metálicos de protección y posteriormente terminó proyectándose contra la barda de la residencia marista Champagnat, una casa de retiro ubicada en ese sector.

Tras el fuerte impacto, tres pasajeros que viajaban en la unidad resultaron lesionados y requirieron atención prehospitalaria en el lugar por parte de cuerpos de auxilio.

Debido a las lesiones que presentaba, uno de los ocupantes tuvo que ser trasladado al Hospital Metropolitano, donde recibiría una valoración médica más detallada. Hasta el momento, su estado de salud fue reportado como estable.

Los daños materiales fueron considerables, principalmente en la estructura perimetral del inmueble y en los sistemas de protección colocados sobre la banqueta.

El conductor fue retenido por las autoridades mientras se realizan las investigaciones para esclarecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

Al sitio también arribó personal de Protección Civil de Nuevo León, además de elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes colaboraron en las labores de auxilio y aseguramiento del área.