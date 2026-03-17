Auto choca con árbol y vuelca en Paseo de los Leones en García

A pesar de la magnitud del percance, los dos tripulantes lograron salir con lesiones menores, lo que evitó que el incidente tuviera consecuencias más graves.

Una pareja resultó con lesiones menores luego de protagonizar una aparatosa volcadura durante la madrugada de este lunes mientras circulaban por la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la colonia Mitras Poniente, en el municipio de García.

El accidente fue reportado alrededor de las 02:00 horas, cuando los ocupantes de un automóvil se desplazaban en dirección de oriente a poniente por dicha arteria.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que se impactara contra un árbol ubicado en el camellón central. Tras el golpe, el automóvil terminó volcado e invadió los carriles contrarios de circulación, generando un escenario aparatoso sobre la vialidad.

A pesar de la magnitud del percance, los dos tripulantes lograron salir con lesiones menores, lo que evitó que el incidente tuviera consecuencias más graves.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del municipio de García, quienes brindaron atención a la pareja, mientras que policías municipales resguardaron la zona para prevenir otro accidente.

Debido al impacto, diversas piezas del vehículo quedaron esparcidas sobre el pavimento en ambos carriles, por lo que se realizaron maniobras para limpiar la vía y retirar el automóvil siniestrado.