Auto cae a canal pluvial por despiste al volante en Monterrey

Durante la madrugada de este lunes, un automóvil cayó a un canal pluvial tras un percance vial registrado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el sector sur de Monterrey.

El hecho ocurrió alrededor de las 1:40 horas, cuando un despiste al volante provocó que el conductor perdiera el control del vehículo mientras circulaba de norte a sur, saliéndose de la carpeta asfáltica y terminando dentro del canal, a la altura de la colonia La República.

En la unidad viajaban un hombre y una mujer, quienes fueron valorados en el lugar por personal de apoyo, sin que se les detectaran lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y coordinar las maniobras necesarias para el retiro del vehículo, además de mantener el flujo vehicular en la zona.