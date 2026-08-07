Aún sin definir criterio de oportunidad para César 'Pucho' Lozano

Por su parte, Luis Enrique Orozco explicó que el juez de control solicitó información adicional antes de resolver sobre la petición.

La posible liberación de César “Pucho” Lozano, detenido por su presunta participación en el delito de extorsión relacionado con la página de chismes “La Tía Paty”, continúa aplazada luego de que la defensa solicitó al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del estado la aplicación de un criterio de oportunidad.

El criterio de oportunidad es una facultad del Ministerio Público que permite decidir no iniciar, suspender, interrumpir o dejar de ejercer acción penal bajo determinadas condiciones.

Al ser cuestionado sobre el caso, el fiscal general de Justicia del estado, Javier Flores Salivar, explicó que el procedimiento continúa en análisis y cedió la palabra al vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco para detallar el estado del proceso.

"El estatus es que un Ministerio Público solicitó a su servidor se confirmara esa situación", dijo Flores Saldívar.

Por su parte, Luis Enrique Orozco explicó que el juez de control solicitó información adicional antes de resolver sobre la petición.

"En este caso, el juez de control requirió, como dice el fiscal, en virtud de la solicitud que hizo un agente del Ministerio Público al fiscal y la decisión general del fiscal, un juez de control que recibió la solicitud del Ministerio Público, le pidió al fiscal general la información de todo lo relativo a la concesión del criterio de oportunidad para analizar lo relativo a la concesión del beneficio y, sobre todo, los aspectos de las víctimas", señaló el vicefiscal.

Con ello, el beneficio solicitado permanece bajo análisis.

Hace una semana, el fiscal general explicó que el criterio de oportunidad está condicionada a que César "Pucho" Lozano aporte información relevante para la investigación.

"Hoy por hoy no se encuentra determinado el criterio de oportunidad", agregó Javier Flores Saldívar.

César "Pucho" Lozano es uno de los dos detenidos por el delito de extorsión que presuntamente se cometía mediante la página de chismes "La Tía Paty".