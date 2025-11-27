Aumento a ISN se puede modificar: Carlos Garza

La Secretaría del Trabajo y la de Economía se han hecho reuniones con todas las cámaras empresariales, pero aún no han fijado un punto medio

Ante los reclamos de los empresarios por el aumento al Impuesto Sobre la Nomina (ISN), el Tesorero, Carlos Garza aseguró que sí se puede modificar, pero eso dependerá de los diputados.

En entrevista indicó que junto con la Secretaría del Trabajo y la de Economía se han hecho reuniones con todas las cámaras empresariales, pero aún no han fijado un punto medio, pero sí se está buscando.

“No, no hemos llegado a un detalle específico, platicamos con todas las cámaras el pasado lunes y dijimos que íbamos a a buscar algunas alternativas, pero hay que darle también obviamente su responsabilidad y atribución al congreso. “La iniciativa ya está presentada y los empresarios le dicen al Congreso que pudiésemos buscar una ruta para mejorar la iniciativa, yo creo que el congreso lo va a tomar con mucho más este interés y pudiese haber alguna posibilidad de cambio”, dijo Carlos Garza.

Se le cuestionó si ya habían llegado a un acuerdo para que el aumento del ISN no sea del 3 al 4%, sino de una menor cantidad, a lo cual indicó que no hay todavía una cifra y que desconocía si el Congreso ya había hecho algún ajuste.