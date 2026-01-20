Aumentarán incendios en terrenos baldíos y zonas forestales

Febrero y marzo son históricamente los meses con mayor registro de incendios por lo que autoridades estatales hicieron un llamado a la prevención.

Febrero y marzo son históricamente los meses con mayor registro de incendios en terrenos baldíos y áreas forestales en la región, por lo que autoridades estatales hicieron un llamado a la prevención.

Alta incidencia de incendios en marzo

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, señaló que en marzo de 2025 se registraron más de mil incendios de este tipo en la ciudad.

“Tan solo recordarles que en 2025, en tan solo una semana, llegamos a tener mil incendios en lotes baldíos, así que nos estamos anticipando, dos meses antes al mes más complicado, marzo”, dijo.

Recomendaciones para prevenir incendios en terrenos baldíos

Entre las recomendaciones para prevenir siniestros en terrenos baldíos, el funcionario destacó:

Evitar el efecto lupa , es decir, no desechar botellas o fragmentos de vidrio .

, es decir, no desechar . No arrojar colillas de cigarro ni cerillos , aunque parezcan apagados.

ni , aunque parezcan apagados. No encender fogatas en interiores ni cerca de pastizales .

en interiores ni cerca de . No usar los terrenos como depósitos de residuos como plásticos , cartón o llantas .

como , o . Mantener limpios los predios, libres de maleza y restos de poda.

Responsabilidad por provocar incendios

El secretario advirtió que quienes provoquen incendios serán responsables de los daños a terceros y a la infraestructura de la ciudad.

Medidas para prevenir incendios forestales

Para evitar incendios forestales, Lozano recomendó:

Crear perímetros libres de vegetación en zonas habitadas.

en zonas habitadas. Mantener limpios lotes baldíos y riberas de ríos .

y . Promover el compostaje y la trituración de residuos agrícolas .

y la . Prestar atención al vidrio y a usuarios de vehículos recreativos todo terreno.

El funcionario alertó sobre fogatas en zonas como la sierra del Parque Nacional Cumbres y municipios como Santiago, Allende y Montemorelos, donde pueden propagarse incendios.

Protección Civil reitera evitar fogatas

Por su parte, el director de Protección Civil del Estado, Erick Cavazos, insistió en no hacer fogatas al aire libre.