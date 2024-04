Aumentarán a 30 los viajes gratis del Transmetro

Con el fin de incentivar el uso del transporte, el gobernador Samuel García dijo que se aumentará de 15 a 30 viajes gratis en Trasmetro con la tarjeta Me muevo

El gobernador de Nuevo León, Samuel García prometió aumentar de 15 a 30 los viajes gratuitos del Transmetro, para así incentivar aún más el uso del transporte público.

Durante el evento de inauguración del centro comunitario de La Estanzuela, el gobernador hizo el anuncio del aumento, sin embargo, no especificó cuándo entraría en vigor y si las personas que ya tenían el apoyo anterior tendrían que volver a registrarse para recibir los 15 viajes extra.

“Tienen que sacar su tarjeta ‘Me muevo’, yo ya la tengo, cuando no ando en la Cybertruck me muevo en camión, con esta tarjeta les vamos a dar, ya no 15, sino 30 viajes en el camión, más el Transmetro y transbordo gratis, más el Metro gratis, pero ocupan la tarjeta, quién la va a sacar conmigo.

“Vamos a poner un módulo de Movilidad aquí afuera, para que todo mundo no me vuelvan a gastar en salud, ni en movilidad”, puntualizó el gobernador.

Desde diciembre del 2023 el Gobierno del estado inició con un programa de viajes gratis para las rutas nuevas de los camiones, transmetros y las lineas del sistema de Metrorrey.

Comentarios