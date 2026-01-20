Aumentan riesgos para senderistas durante invierno

Cercanos a la zona metropolitana de Monterrey existen al menos ocho parajes naturales atractivos para la práctica del senderismo; sin embargo, durante la temporada invernal los riesgos se incrementan por la altitud y las bajas temperaturas, con presencia de nieve y llovizna.
Riesgos por bajas temperaturas y altitud
Estas condiciones convierten los caminos en un reto, donde una mala pisada puede provocar caídas graves e incluso mortales.
Casos registrados durante la temporada invernal
El director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, informó que en lo que va de la temporada invernal se han registrado al menos seis casos de personas extraviadas o lesionadas en este tipo de zonas.
“Ha habido personas que se han caído o resbalado porque no es lo mismo ir a la nieve con tenis normales que con calzado adecuado para humedad o nieve. Las temperaturas cambian y en la montaña, arriba de 3 mil metros, pueden llegar a menos 10 o menos 12 grados”, especificó durante el Nuevo León Informa.
Recomendaciones para conducir en zonas de montaña
Protección Civil emitió recomendaciones para quienes transitan en vehículo por zonas con neblina, humedad o nieve: utilizar un vehículo adecuado para el clima, encender luces para niebla y conducir con extrema precaución.
Medidas de seguridad para senderismo
Para las caminatas, se recomienda ropa térmica e impermeable, calzado adecuado, evitar rutas peligrosas y no subestimar los riesgos. También se aconseja llevar equipo apropiado, agua suficiente, alimentos energéticos, acudir en grupo, informar la ruta a un familiar, portar teléfono celular con batería y batería externa, además de descansar cuando sea necesario.
Advertencia por nuevos frentes fríos
Las autoridades advierten que, si no se cuenta con condición física, técnica o conocimiento del terreno y del clima, es preferible evitar estas actividades.
“Seguirán presentándose frentes fríos con descenso de temperaturas, especialmente en zonas montañosas por arriba de 3 mil metros. Con llovizna o lluvia aumenta el riesgo de caídas, lesiones y pérdida de la vida”, dijo.
Llamado a prevenir incendios forestales
Cavazos Cavazos pidió no encender fogatas ni tirar basura, ya que estas acciones pueden provocar incendios forestales.