Aumentan precios de boletos de autobús hasta un 10% en vacaciones

La mayoría de los viajeros aseguró haber adquirido sus boletos antes del 10 de julio para asegurar lugares y evitar posibles aumentos de última hora

Con el arranque oficial de las vacaciones de verano, viajeros han reportado un incremento de al menos un 10 por ciento en los precios de los boletos de autobús en comparación con el mismo periodo vacacional de 2025.

Aunque cada línea de transporte establece sus propias tarifas, usuarios señalaron que los costos son similares entre las diferentes empresas y que, en varios casos, se han registrado aumentos respecto al año anterior.

Algunas compañías han optado por impulsar la venta de boletos a través de plataformas digitales, donde los pasajeros pueden encontrar descuentos y promociones exclusivas, lo que representa una alternativa para quienes buscan reducir gastos durante sus viajes, pero hay quienes desconocen esto.

Entre los sectores que continúan beneficiándose de tarifas preferenciales en taquilla se encuentran las personas adultas mayores, quienes aseguraron que los incrementos no han impactado significativamente en sus traslados debido a los descuentos que reciben.

De igual manera, los estudiantes también pueden acceder a tarifas especiales durante este periodo vacacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por las empresas transportistas.

Aunque las vacaciones comenzaron oficialmente esta semana, la mayoría de los viajeros aseguró haber adquirido sus boletos antes del 10 de julio para asegurar lugares y evitar posibles aumentos de última hora.

En la central se observa un constante movimiento de pasajeros. Mientras algunos salen de la ciudad para disfrutar de sus vacaciones, otros arriban para visitar a familiares o realizar actividades turísticas.

Entre los destinos más solicitados destacan los estados vecinos de Tamaulipas y Coahuila, además de rutas hacia San Luis Potosí, Jalisco y la Ciudad de México.

A pesar de la alta afluencia de usuarios registrada en la terminal, el flujo de pasajeros se mantiene ordenado. En el lugar también se observa de manera permanente la presencia de elementos de la Policía de Monterrey.