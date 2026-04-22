Aumentan muertes por enfermedades del corazón en México

Entre enero y septiembre de 2025, un total de 135 mil 748 personas fallecieron a causa de padecimientos cardíacos en el país

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Las enfermedades del corazón se mantienen como la principal causa de muerte en México, tanto en hombres como en mujeres, y muestran un preocupante incremento en los últimos meses, de acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Entre enero y septiembre de 2025, un total de 135 mil 748 personas fallecieron a causa de padecimientos cardíacos. De este total, 62 mil 978 fueron mujeres y 72 mil 750 hombres.

La cifra representa un aumento significativo en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 100 mil 710 defunciones, de las cuales 47 mil 187 correspondieron a mujeres y 53 mil 515 a hombres.

Este incremento equivale a un alza general del 35 por ciento en muertes por enfermedades del corazón. Al desglosar por sexo, el aumento fue de 33 por ciento en hombres y 36 por ciento en mujeres, lo que evidencia un crecimiento sostenido en ambos grupos.

Entre los padecimientos más frecuentes se encuentran la cardiopatía coronaria, las enfermedades cerebrovasculares, la trombosis venosa y la embolia pulmonar. Estas condiciones pueden derivar en un paro cardíaco repentino.

En este contexto, Nuevo León se posiciona entre los estados con mayor número de defunciones por estas causas, lo que ha encendido alertas entre autoridades de salud.

La preocupación se intensifica ante reportes recientes de personas que han perdido la vida por paros cardíacos en la vía pública, evidenciando la urgencia de fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y la atención médica inmediata.