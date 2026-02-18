Aumentan muertes de motociclistas en el área metropolitana

Los percances, registrados entre finales de enero y mediados de febrero, ocurrieron en los municipios de Santa Catarina, Monterrey y Pesquería

Al menos cuatro personas han perdido la vida en accidentes de motocicleta durante las últimas semanas en distintos puntos del área metropolitana de Nuevo León, una tendencia que vuelve a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan quienes utilizan este medio de transporte.

Los percances, registrados entre finales de enero y mediados de febrero, ocurrieron en los municipios de Santa Catarina, Monterrey y Pesquería, y en todos los casos las víctimas fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Joven acompañante muere tras choque con camión

El caso más reciente ocurrió el 14 de febrero, cuando una joven que viajaba como acompañante en una motocicleta murió tras chocar contra una unidad del transporte público en Santa Catarina.

La víctima fue identificada como Debanhi Briceida Carrión, de 19 años de edad, quien era pareja sentimental del conductor de la motocicleta.

El accidente se registró en el cruce de Perimetral Norte y la calle 12 Oriente, en la colonia Adolfo López Mateos.

De acuerdo con los primeros informes, la motocicleta impactó un camión de la ruta 201 y, tras la caída, la joven fue arrollada, quedando sin vida en el sitio.

Como línea preliminar de investigación, las autoridades presumen que la responsabilidad recaería en el chofer del transporte público.

Motociclista muere arrollado en Pesquería

El 4 de febrero, un motociclista de aproximadamente 35 años perdió la vida luego de ser impactado por alcance y posteriormente arrollado, en el municipio de Pesquería.

El percance ocurrió cerca de las cinco de la mañana sobre la carretera al poblado Zacatecas, entre la colonia Colinas del Aeropuerto y la carretera a Miguel Alemán.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio; sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo quedó a varios metros de la motocicleta negra, cuyas luces intermitentes permanecían encendidas. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado.

Fatal choque en Monterrey

Otro accidente se registró la madrugada del 1 de febrero en el municipio de Monterrey, cuando un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un choque con un automóvil.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:38 horas, en el cruce de la calle Profesor Celso Flores Zamora y la avenida Raúl Rangel Frías, lo que movilizó a corporaciones de auxilio, vialidad y seguridad.

Joven estudiante fallece en carretera Monterrey-Saltillo

El 30 de enero, un joven de 19 años murió tras sufrir un accidente sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 64, en Santa Catarina.

La víctima, identificada preliminarmente como Héctor Emmanuel, perdió el control de la motocicleta, se impactó contra un muro de contención y cayó en el camellón central.

De manera extraoficial, se informó que el joven era estudiante de la Universidad Tecnológica y que presuntamente el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el accidente.

Llamado a la prevención

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y utilizar el equipo de protección adecuado, ante el incremento de accidentes mortales en motocicleta en la zona metropolitana.