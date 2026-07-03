Aumentan filas en caseta del Aeropuerto de Monterrey

La reactivación del peaje en la caseta del Aeropuerto de Monterrey provoca filas de hasta 30 minutos y congestionamiento vial en la zona

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las largas filas volvieron a registrarse la mañana de jueves en la caseta del Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el municipio de Apodaca, luego de que se reanudara el cobro del peaje, el cual había permanecido suspendido durante varios meses.

El acceso gratuito concluyó el pasado 30 de junio y fue a partir del 1 de julio cuando la Red Estatal de Autopistas (REA) reactivó el cobro, lo que ha provocado filas de vehículos y tiempos de espera de hasta 30 minutos para cruzar por la plaza de cobro.

La suspensión del peaje se implementó como una medida para facilitar la movilidad debido a las afectaciones ocasionadas por la construcción de la Línea 6 del Metro sobre la avenida Miguel Alemán, principal vía de acceso y salida del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Aunque los trabajos continúan, actualmente la circulación en la zona es más fluida que en meses anteriores.

Las tarifas vigentes son de 63 pesos para automóviles, 37 pesos para motocicletas y 124 pesos para autobuses. A través de sus redes sociales, la dependencia informó que los usuarios deberán utilizar su TAG o el medio de pago de su preferencia para realizar el cruce.

Además del congestionamiento en la caseta, la carga vehicular también afecta a los automovilistas que se incorporan hacia la avenida Ruiz Cortines, donde el avance se registra prácticamente a vuelta de rueda.

Ante esta situación, se recomienda a quienes tengan previsto utilizar esta vía salir con anticipación, llevar listo su método de pago y considerar tiempos adicionales para evitar contratiempos en sus traslados.