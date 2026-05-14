Aumentan denuncias en fraude de Proyecto 9; difieren audiencia

Las denuncias han ido en aumento y ya suman más de 180 querellas presentadas, con un monto reclamado que supera los 500 millones de pesos

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó avances en la investigación por presunto fraude inmobiliario del desarrollo Proyecto 9

De acuerdo con autoridades, las denuncias han ido en aumento y ya suman más de 180 querellas presentadas, con un monto reclamado que supera los 500 millones de pesos por presunto fraude, cifras que representan un incremento significativo en las últimas semanas según datos oficiales.

“Tenemos ya cerca de 180 denuncias presentadas por igual número de víctimas, con un monto reclamado superior a los 500 millones de pesos”, confirmó el vicefiscal, Luis Orozco

La fiscalía también confirmó que las audiencias programadas se volvieron a diferir pero ahora como estrategia del denunciante para avanzar en las imputaciones correspondientes.

“Había una audiencia, me pareceecen fechas cercana que a solicitud de la víctima fue cancelada, la propia víctima lo pidió el juez, el ministerio público respaldó la petición de la víctima en una estrategia decidida por ella y por su asesoría jurídica. Me parece que la siguiente es el día 27 de mayo”, declaró el vicefiscal.

El caso involucra a la inmobiliaria Proyectos 9 y a su principal responsable, José Lobatón, contra quien aún no se ha ejecutado una orden de aprehensión, de acuerdo con las autoridades, pero está citado ante la autoridad para responder por los hechos denunciados.

Según versiones de inversionistas, Proyecto 9 ofreció proyectos como Sohl, Lalo y Volga que quedaron inconclusos, lo que ha provocado protestas y reclamos de familias que entregaron desde 1.5 hasta 7 millones de pesos, perdiendo sus ahorros y herencias en algunos casos.