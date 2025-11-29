Aumentan 39% los cruces por el Puente Colombia en cuatro años

De acuerdo con el secretario del Trabajo, Federico Rojas, entre enero y octubre de este año se contabilizaron dos millones 229 mil cruces

El Gobierno del Estado informó que la actividad en el Puente Colombia continúa al alza pues, tan solo en 2025, los cruces fronterizos registraron un incremento del 39 por ciento en comparación con 2021.

De acuerdo con el secretario del Trabajo, Federico Rojas, entre enero y octubre de este año se contabilizaron dos millones 229 mil cruces, lo que representa un promedio diario de seis mil 714 vehículos ingresando o saliendo por este punto fronterizo.

El aumento en el flujo de cruces se reflejó directamente en la recaudación federal, que creció un 10 por ciento respecto a 2024, al alcanzar 26 mil 728 millones de pesos en los primeros diez meses de 2025.

Con estas cifras, el Puente Colombia se posicionó como uno de los tres puntos del país con mayor recaudación federal.