Los consumos no reconocidos alcanzaron 1,500 reclamaciones, 19.7% más; personas de 30 a 39 años encabezaron el aumento de quejas bancarias en Nuevo León

Los delincuentes financieros mantienen “en la mira” a los tarjetahabientes de Nuevo León, y para muestra es que las reclamaciones por posibles fraudes en tarjetas de crédito se dispararon 30.1% durante enero-agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en los primeros ocho meses del año se contabilizaron en la entidad 6,128 reclamaciones totales ante el sector financiero, de las cuales el 41.1%, equivalente a 2,519 asuntos, estuvieron relacionadas con un posible fraude.

La gran mayoría de estos casos se concentraron en la banca múltiple, que acumuló 2,386 expedientes, muy por encima de las Sofomes E.N.R., con 50 registros, y las Sofipos, con 46.

En el detalle se observa que, entre los productos financieros más afectados dentro de la banca comercial, los plásticos son los que lideran la incidencia: las tarjetas de crédito encabezaron la lista con 1,024 reclamaciones este año, frente a las 787 reportadas en 2025.

Posteriormente se encuentran las tarjetas de débito, que sumaron 753 quejas, lo que representó un ligero incremento anual de 1.8 por ciento.

En conjunto, ambos plásticos concentraron 1,777 reportes, es decir, tres de cada cuatro casos de posible fraude registrados en la banca múltiple que opera en el estado.

Motivos de reclamos

El principal dolor de cabeza para los usuarios regiomontanos sigue siendo el uso indebido de sus cuentas sin autorización, ya que los consumos no reconocidos repuntaron 19.7%, al pasar de 1,253 a 1,500 reclamaciones.

Asimismo, las transferencias electrónicas no reconocidas aumentaron 12.9% en el periodo, para ubicarse en 350 casos, mientras que las disposiciones de efectivo en cajeros automáticos no reconocidas por el usuario dieron un salto de 38.1%, al llegar a 116 reportes.

En contraste, los cargos no reconocidos en cuentas disminuyeron 23.9%, al pasar de 347 a 264 reclamaciones, mientras que los créditos no reconocidos en el historial crediticio bajaron 20.8%, al sumar 38 asuntos.

‘Treintones’ concentran alza en quejas bancarias

Los usuarios de entre 30 y 39 años encabezaron el incremento de reclamaciones bancarias en Nuevo León, al registrar 917 reportes al cierre de agosto de 2026, un aumento de 51.1% respecto a los 607 casos del mismo periodo de 2025.

“El problema está concentrado principalmente en la población en edad productiva, aunque también se observan incrementos entre los jóvenes de 18 a 29 años, con 414 reclamaciones, 41.3% más que el año anterior”, señaló Óscar Rosado, presidente nacional de la Condusef.

El organismo también reportó aumentos entre los adultos de 60 a 69 años, con 750 asuntos, 10% más, mientras que el grupo de 70 a 79 años alcanzó 418 quejas, un crecimiento de 6.9 por ciento.