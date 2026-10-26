Aumentan 20% las viviendas abandonadas en el Centro de Monterrey

El primer cuadro pasó de 2,333 casas deshabitadas en 2020 a 2,800 en 2024; especialistas proponen recuperar inmuebles y repoblar la zona

En el Centro de Monterrey todavía es posible encontrar casonas del siglo pasado que apenas se mantienen en pie, inmuebles protegidos con tapiales y propiedades que sirven de refugio para personas sin hogar. Pese al crecimiento de la vivienda vertical y los esfuerzos por regenerar avenidas principales, cientos de casas permanecen abandonadas en el corazón de la ciudad.

El problema aumentó 20 por ciento entre 2020 y 2024, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2040. Especialistas atribuyen esta situación a diversos factores, entre ellos los obstáculos legales para disponer de propiedades que llevan décadas sin ser reclamadas y la falta de inversión para recuperar sus condiciones de habitabilidad.

Hay 2,800 viviendas abandonadas

Durante un recorrido por vialidades como Carlos Salazar, Villagrán, Porfirio Díaz y Tapia, fue posible observar decenas de inmuebles en desuso, algunos con evidentes señales de deterioro.

Según el Censo de Población y Vivienda del Inegi, en 2020 había 2,333 viviendas abandonadas o totalmente deshabitadas en el área analizada. Para 2024, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2040 reportó 2,800, un incremento de 20 por ciento.

Las propiedades se encuentran dentro del cuadrante conocido como Centro Metropolitano, delimitado por las avenidas Constitución, al sur; Colón, al norte; Venustiano Carranza, al poniente, y la “Y Griega” que forman Francisco I. Madero y Constitución, al oriente.

Proponen recuperar las zonas centrales

El urbanista Édgar Olaiz, exdirector del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey (Implanc), consideró necesario establecer mecanismos para identificar los inmuebles abandonados, conocer su situación legal y diseñar estrategias que permitan darles un nuevo uso.

El especialista también planteó impulsar la repoblación de las zonas centrales para evitar que la ciudad continúe expandiéndose. Un crecimiento urbano disperso, advirtió, incrementa los retos relacionados con la movilidad, la disponibilidad de servicios y la seguridad.

Para conseguirlo, señaló que no basta con construir departamentos: es necesario garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, con infraestructura, servicios y espacios públicos de calidad.

“Habitabilidad implica que tengas los servicios, los equipamientos de proximidad, un espacio público de calidad, renovado, que te invite a vivir, no solamente a comprar un departamento para hacer una inversión inmobiliaria. La densidad es un instrumento para generar condiciones de habitabilidad y no al revés”, explicó.

Herencias y especulación inmobiliaria

El abandono de las propiedades también tiene distintas causas legales y económicas, explicó Selene Sánchez, restauradora de la firma Restaurika. Entre ellas mencionó los inmuebles intestados después del fallecimiento de sus habitantes y las viviendas cuyos propietarios emigraron y dejaron de supervisarlas.

La especialista agregó que existen casos en los que las propiedades tienen dueño y cuentan con recursos para recibir mantenimiento, pero permanecen sin uso. Esta situación, indicó, podría estar relacionada con la especulación inmobiliaria.

“Es muy importante entender que existen distintos factores que desembocan en el abandono de las propiedades, porque realmente no podríamos hablar de una sola causa. Y eso es sumamente importante”, señaló Sánchez en entrevista para Info 7.

El Centro ha perdido habitantes desde 1990

La presencia de viviendas vacías coincide con una reducción histórica de la población en el cuadrante central de Monterrey, aunque los datos más recientes muestran una recuperación parcial, de acuerdo con estudios académicos basados en los censos del Inegi.

En 1990 se contabilizaron 34,740 habitantes, mientras que para 2010 la cifra descendió a 17,390, una reducción cercana a la mitad. En 2020, la población aumentó ligeramente a 17,599 personas y para 2023 llegó a 22,943.

Sin embargo, al comparar el registro de 2023 con el de 1990, el Centro todavía presenta una disminución poblacional cercana al 34 por ciento.

Hasta 1,000 predios baldíos y subutilizados

El deterioro urbano no se limita a las viviendas. En el primer cuadro también existen terrenos baldíos y predios con construcciones en ruinas que permanecen sin un aprovechamiento definido.

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2040 identifica alrededor de 231 lotes o predios subutilizados. No obstante, la Sociedad de Urbanismo de Nuevo León estima que la cifra podría alcanzar hasta 1,000 terrenos baldíos o espacios sin un uso definido.

Además de afectar la imagen urbana, estos espacios pueden contribuir a problemas de inseguridad y al deterioro del entorno.

Plantean reglas para conservar casonas históricas

La mayoría de los inmuebles del Centro de Monterrey fueron construidos durante el siglo XX, aunque algunas casonas conservan interiores del siglo XIX pese a tener fachadas correspondientes a una época posterior.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) resguarda los inmuebles construidos antes de 1900, mientras que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) participa en la conservación de edificios del siglo XX. Sin embargo, ambas instituciones emiten directrices y recomendaciones, por lo que Sánchez consideró necesario que el municipio establezca reglas claras para proteger estas propiedades.

La restauradora también propuso ofrecer talleres a los propietarios para explicarles cómo dar mantenimiento a sus inmuebles mediante materiales compatibles con las construcciones y evitar daños adicionales.

“Dar talleres a las personas que tienen propiedades en los centros históricos. Ahora estamos hablando específicamente de inmuebles ubicados en el Centro. Talleres para que sepan cómo dar mantenimiento a sus propiedades utilizando materiales compatibles y que no generen un deterioro mayor”, expresó Sánchez.

La recuperación del Centro, de acuerdo con los especialistas, requiere atender tanto la situación legal de las propiedades como su conservación y las condiciones que permitan volver a habitarlas.