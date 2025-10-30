Aumenta venta de flor de cempasúchil en mercados de Monterrey

Por: Humberto Salazar 29 Octubre 2025, 17:00

Los precios varían según el tamaño y el tipo de arreglo, un ramo pequeño se ofrece en $50 pesos, mientras que los arreglos grandes pueden superar los $150 pesos

A pocos días del Día de Muertos, las florerías ubicadas sobre la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey, ya registran un 30% de aumento en la venta de flor de cempasúchil en comparación con el año pesado. En una florería, en el 2024 las ganancias fueron de aproximadamente $20 mil pesos, mientras que este año empiezan a alcanzar los 26,000 pesos. Muchos clientes buscan llevarse ramos para adornar sus altares y tumbas, mientras otros prefieren arreglos combinados. Los precios varían según el tamaño y el tipo de arreglo, un ramo pequeño de cempasúchil se ofrece en $50 pesos, mientras que los arreglos grandes pueden superar los $150 pesos. Los comerciantes señalan que, a pesar del aumento en la demanda, los proveedores han mantenido el abasto constante gracias a la llegada de flores provenientes desde el estado de México.