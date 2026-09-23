Aumenta población de NL en casi 500,000 en cinco años

La población de la entidad aumentó en 490,000 personas entre el 2020 y 2025, de acuerdo con los resultados de la encuesta intercensal del INEGI

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Nuevo León sumó 490,398 habitantes en cinco años, al pasar de 5 millones 784,442 habitantes en 2020 a 6 millones 274,840 en 2025, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.

Esto representa un crecimiento de 8.5 por ciento en la población estatal durante el periodo.

En México la población llegó a 130 millones 393,389 habitantes en 2025 que son 3.9% de los 126 millones 014, 024 habitantes del Censo 2020

Nuevo León es el cuarto estado con mayor crecimiento poblacional de todo el país con un aumento de 8.5%, sólo por debajo de Baja California Sur que aumentó 19.7%, Quintana Roo con aumento de 12.8% y Querétaro con 9.8 por ciento.

En el caso de Nuevo León, el aumento no se distribuyó de manera uniforme entre los 51 municipios de Nuevo León.

La encuesta reportó incrementos de población en 25 municipios, mientras que el resto registró disminuciones.

El mayor crecimiento se concentró en municipios de expansión de la zona metropolitana.

García pasó de 397,205 habitantes en 2020 a 550,959 en 2025, lo que representa un aumento de 153,754 personas, equivalente a 38.7 por ciento.

Le siguió Juárez, que pasó de 471,523 habitantes a 596,176, un incremento de 124,653 personas, es decir, 26.4 por ciento.

En conjunto, García, Juárez, Apodaca, General Zuazua y Salinas Victoria concentraron aproximadamente 85.6% del incremento neto de población registrado en Nuevo León durante esos cinco años.

En contraste, algunos de los municipios metropolitanos más consolidados perdieron habitantes.

San Nicolás de los Garza pasó de 412,199 habitantes en 2020 a 382,034 en 2025, una reducción de 30,165 personas, equivalente a -7.3 por ciento.

En Guadalupe, la población bajó de 643,143 a 631,799 habitantes, es decir, 11,344 habitantes menos y una variación negativa de 1.8 por ciento.

Mientras que Monterrey pasó de 1 millón 142,994 habitantes a 1 millón 135,843, una disminución de 7,151 personas, equivalente a -0.6 por ciento.

Los resultados muestran así que el crecimiento poblacional de Nuevo León entre 2020 y 2025 estuvo fuertemente concentrado territorialmente: mientras municipios periféricos registraron expansiones importantes, algunos de los principales municipios consolidados de la zona metropolitana presentaron reducciones.

AUMENTA POBLACIÓN

La encuesta intercensal del INEGI revela que Nuevo León ya superó los 6 millones de habitantes; algunos municipios metropolitanos descendieron en población y los periféricos aumentaron.