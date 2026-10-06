Aumenta nivel del río La Laja y mantienen alerta en Hualahuises

Por: Alejandro García 05 Octubre 2026, 14:06 Compartir

Algunos arroyos que conectan con el río La Laja incrementaron sus niveles, Protección Civil revisa los pasos de puentes para cerrarlos en caso necesario.

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Uno de los ríos que contaba con poca afluencia de agua se incrementó considerablemente por la lluvia registrada en las últimas horas. Se trata del río llamado La Laja, que se encuentra en el municipio de Hualahuises, al sur del estado. Anteriormente estaba perdiendo captación de agua y ahora las lluvias provocaron que su nivel aumentara. Algunos arroyos que conectan con el río La Laja incrementaron sus niveles, por lo que Protección Civil revisa los pasos de puentes para cerrarlos en caso necesario. El personal de Protección Civil monitorea los diferentes lugares y comunidades que conectan con el río La Laja.