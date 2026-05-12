Aumenta negativa de padres tras cambio de calendario escolar

Las familias piden a las autoridades educativas revisen de manera atenta la decisión, pues temen que los pequeños no vean los temas completos.

Luego del anuncio de los cambios en el calendario escolar por las altas temperaturas y el mundial de futbol 2026, padres de familia continúan preocupados respecto a esta decisión.

“No, porque es mucha pérdida de clases, es menos de un mes, esperemos que cambien verdad”

Las opiniones son divididas, pues mientras que algunos lo ven como una forma de descanso en tráfico y horas, para otros el aprendizaje es primordial y no sería correcto perder clases.

"No se me hace correcto, porque siento que adelanta todas las clases, se adelantan todos los temas, no sé si lleguen a ver todos los temas, pero pues ya decisión de gobierno y de la SEP”

Los padres de familia piden a las autoridades educativas revisen de manera atenta la decisión, pues temen que los pequeños no vean los temas completos, además que se le suma el rezago durante la pandemia 2020