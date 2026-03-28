Aumenta flujo de viajeros en central por Semana Santa

Desde el primer día, pasajeros llenan la terminal para salir de viaje; descuentos impulsan la movilidad durante este periodo vacacional.

Con el arranque de las vacaciones de Semana Santa, miles de ciudadanos comenzaron a movilizarse desde temprana hora en la central de autobuses, donde se registró una alta afluencia de viajeros que buscan salir de la ciudad para descansar o reencontrarse con sus familias.

Viajeros aprovechan el inicio del periodo vacacional

Familias completas, grupos de jóvenes y personas adultas llegaron con maletas en mano y entusiasmo evidente, listos para abordar sus destinos. Entre ellos, quienes aprovecharon para visitar a sus seres queridos en distintos puntos del país.

“Vamos a salir ahorita… ellas van para Ciudad Valles, son de aquí, pero ya van de regreso… vamos a visitar a la familia… vamos a estar allá una semana más o menos, aprovechando”.

Niños destacan entre el ambiente vacacional

Entre los viajeros también destacaron los más pequeños, quienes mostraron su emoción por dejar atrás las aulas y disfrutar de días de descanso. Tal es el caso de Aylen, quien se dijo lista para aprovechar sus vacaciones.

“¿Qué vas a hacer? Jugar, divertirme, ir a las albercas… ya tengo mi traje de baño… sí, ya estoy lista… la escuela ya no hay”.

Descuentos impulsan la movilidad

Durante esta temporada, diversas líneas de autobuses implementaron descuentos en viajes nacionales, lo que ha incentivado la salida de pasajeros. Entre los beneficios destacan:

• Estudiantes: 50%

• Profesores: 25%

• Adultos mayores: 50%

• Menores: 50%

Alta afluencia en terminales

La combinación de promociones y el inicio del periodo vacacional ha generado un incremento en la demanda de boletos, reflejado en filas y movimiento constante dentro de la terminal.

Autoridades y empresas de transporte prevén que la afluencia continúe en los próximos días, conforme más personas se sumen a los traslados por Semana Santa.