Aumenta 23% ingreso promedio de las familias neolonesas en 2025

El dato fue dado a conocer por el secretario del Trabajo, Federico Rojas, durante el Nuevo León Informa realizado esta mañana en Palacio de Gobierno.

El Gobierno del Estado aseguró que, de 2021 a 2025, el ingreso promedio de los hogares neoloneses registró un incremento del 23 por ciento, al pasar de 95 mil a 117 mil pesos por trimestre.

De acuerdo con el funcionario, la cifra corresponde al promedio de ingreso por familia integrada por cuatro personas económicamente activas.

Rojas añadió que, traducido a ingresos mensuales, cada hogar obtiene casi 40 mil pesos, lo que posiciona a Nuevo León como el estado con el primer lugar a nivel nacional en este indicador económico.