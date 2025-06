Auge de las noticias generadas por IA pone en duda la veracidad

En plena era digital, donde la inmediatez y el acceso a la información está al alcance de un clic, surge un nuevo desafío: las noticias generadas por inteligencia artificial.

Aunque estas herramientas pueden ser útiles en diferentes aspectos, actualmente está generando serios riesgos en cuanto a la veracidad y ética informativa.

Su mayor auge está en redes sociales, donde los usuarios pueden no detectar su origen ni verificar la información.

Recientemente en la plataforma TikTok se han viralizado este tipo de videos con diferentes narrativas, con sonidos relajantes, reporteros con un tono cómico o desastres naturales.

Y, aunque algunos de estos videos a simple vista se vean falsos, existe una gran cantidad de usuarios dispuestos a difundir este contenido.

Uno de los problemas más graves es que estas noticias pueden ser utilizadas con intereses específicos y favorecer sus narrativas, sin que haya una responsabilidad detrás.

Grandparents that trust the news are about to be in trouble pic.twitter.com/BGQ5galAZg